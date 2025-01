Sanremo: torna in 'pista' l'ex Assessore Giuseppe Faraldi, sarà responsabile provinciale di commercio e turismo per Cna

Sabato scorso al meeting organizzato da Cna alla Villa Nobel di Sanremo sul turismo esperienziale, la sua presenza non è passata inosservata e, effettivamente, è arrivata anche la sua presentazione ufficiale. Si tratta di Giuseppe Faraldi, noto commerciante matuziano ed ex Assessore al Turismo nell’Amministrazione Biancheri.

Faraldi, che si era presentato alle ultime elezioni Amministrative, è da pochi giorni il nuovo responsabile provinciale per commercio e turismo della Cna. Per lui il ritorno in un mondo in cui si parla di turismo e commercio, ambienti che conosce molto bene e che sono stati il suo pane per tanti anni, quando ha guidato l’assessorato di palazzo Bellevue.

“Cna mi ha chiesto la disponibilità a collaborare nel settore - ci ha detto Faraldi – e mi è sembrato importante poter lavorare nuovamente a questo. Il primo approccio è stato proprio sul tema del ‘Turismo esperienzale’ di cui abbiamo parlato sabato scorso e penso si tratti di un argomento importante per il futuro del settore per Sanremo e l’intera provincia”.

Come analizza la situazione attuale del turismo: “A Sanremo viviamo un momento positivo, anche in funzione dell’apertura degli alberghi. Se ai grandi gruppi interessa la città dei fiori, vuol dire che vedono un futuro positivo e le proiezioni non possono che essere buone. Con l’apertura dell’Europa Palace, la ristrutturazione dell’Eden ed il ritorno di Astoria e Parco Hotel il mercato turistico è sicuramente destinato a crescere ancora”.

E’ il Festival il motivo di questa rinascita? “Il Festival diffuso da la possibilità alle strutture di esserne usufruite di più. Il Miramare Palace è stato affittato completamente dalla Mondadori, dove verrà montato anche un palco per manifestazioni di vario genere mentre all’Europa Palace arriverà la Sony Music. Dal 2020 abbiamo vissuto una grossa spinta, che fa da traino tutto l’anno con una immagine straordinaria ed imprescindibile dallo sviluppo del turismo matuziano. C’è più affluenza e più lavoro per tutti, compresa la ristorazione e il settore del food & beverage”.

Cosa pensa del corso fiorito ‘allungato’?: “Sono davvero contento che vengano coinvolte le associazioni di categoria, un’iniziativa che riprende quelle di due anni fa sotto il mio assessorata. Non posso che gioirne insieme a tutti i colleghi del settore. L’idea è piaciuta ed è stata portata avanti”.

Come vede il suo impegno in Cna, magari in collaborazione con il Comune? “Cercheremo di portare avanti le nostre idee da sottoporre a palazzo Bellevue. Per ora vediamo cosa accadrà al Festival, con l’augurio che ci sia lavoro per tutti. Quindi vedremo per l’estate per eventuali collaborazioni con manifestazioni in cantiere”.