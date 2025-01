Incidente stradale, questa mattina poco prima di mezzogiorno in via Braie a Camporosso. Due i mezzi coinvolti che sono entrati in contatto per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e due ambulanze. Ad avere la peggio un uomo di 60 anni che ha riportato alcune ferite, per le quali è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti nella zona.