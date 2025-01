La storica panetteria di Vallecrosia cambia location e look: apre “Meineri Bakery & Coffee“ (Foto e video)

Colazioni, aperitivi e pranzi con i prodotti della panetteria - pasticceria si potranno degustare comodamente nel nuovo locale, moderno e accogliente, che ha aperto ieri: “Meineri Bakery & Coffee“. La storica attività di Vallecrosia ha, infatti, cambiato location e look. Si è spostata al civico 107 di via Colonnello Aprosio, nel locale accanto a dove era prima.

Il negozio, ideato e realizzato grazie alla consulenza dell'Impresa Grandi Impianti di Fabio Perri, presente all'apertura in duplice veste di imprenditore e consigliere comunale, accoglierà i clienti in un nuovo spazio innovativo, moderno, elegante, accogliente caratterizzato da tonalità molto naturali, da un lungo bancone che ospita panetteria, gastronomia e caffetteria e da tavolini dove potranno sedersi per degustare tranquillamente i vari prodotti.

Una tradizione familiare, iniziata nel 1946, che prosegue in una nuova veste. "Ci siamo spostati nel locale vicino a dove eravamo prima perché il locale è molto più grande" - dice Virginia Meineri - "La novità è che i nostri clienti potranno sedersi e consumare i nostri prodotti a colazione, a pranzo e per gli aperitivi. Saremo aperti dalle 9 alle 21".

L’inaugurazione ufficiale sarà sabato pomeriggio, a partire dalle 17.