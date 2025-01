Sanremo, '120 Anni di Casinò': sino al 18 gennaio il Casinò si festeggia insieme alle Scuole, all’Orchestra Sinfonica e alle associazioni sanremesi

Martedì 14 gennaio, giorno dell’inaugurazione della Casa da Gioco, alla presenza del sindaco Avv. Alessandro Mager, del Presidente e Amministratore Delegato del Casinò Dott. Gian Carlo Ghinamo, del numeroso pubblico Leone Pippione, Presidente della Famija sanremasca ha ricordato l’iter che portò alla creazione del Kursaal firmato da Eugene Ferret e Alfredo Moreschi, storico e fotolografo ha raccontato i tanti “scatti” che hanno immortalato eventi e famosi personaggi che hanno costellato la storia della città e del suo Casinò. Ieri, mercoledì 15 gennaio, sono andati in scena gli studenti dell’Istituto Colombo che hanno dato prova di tecnologia e creatività spaziando con video, filmati e musica dalla storia illustrando la presenza di Luigi Pirandello e Marta Abba a Sanremo, ai Tarocchi di Italo Calvino interpretati attraverso creazioni di Moda alla storia del loro istituto più che centenaria. Applausi a scena aperta per gli alunni dell’istituto Comprensivo Sanremo levante, laboratorio di teatro della Scuola Media Dante Alighieri diretto dalla prof. Laura Occhialini con l'aiuto di Beatrice Bongiovanni. Le insegnanti hanno trasformato i loro studenti in simpatici attori che hanno divertito con le loro “scenette” dedicate anche alla Casa da Gioco.

Oggi un altro intenso programma.

- ore 16.00 -18.00. Liceo G.D. Cassini: “Poker d’assi e un cuore”

- ore 18.00 19.00. Associazione “Amici dei Giardini di Villa Ormond”, “Il patrimonio arboreo della bella Époque a Sanremo”. Relaziona il dott. Claudio Littardi, saggista e botanico.

- ore 21.00. Teatro dell’albero “Odi et Amo” l’amore ai tempi degli dei” regia Edoardo Siravo con la partecipazione del Mastro Gianni Martini”.

Domani 17 settembre si prevedono alcune nuove collaborazioni:

- ore 15.00-16.00. Colori, Giochi, Emozioni e Risate…. Si parla proprio di Loro! Il Cral del Casinò e Il PAT…. È una Compagnia e Academia di Spettacolo Sanremese, diretta da Patrizia Campanile Attrice e Regista. Patrizia e Luciano, con il loro gruppo, hanno preparato un tuffo nel Teatro, nel Ballo e nella Musica

- ore 16.00-17.00. Unitre Sanremo: ‘La Palma Rapita. Sanremo e Bordighera e la contesa sui natali di Benedetto Bresca e la privativa della fornitura delle palme in Vaticano." Prolusione del Past President dell’Unitre dott. Giancarlo Rilla

- ore 17.00. Istituto Ruffini Aicardi saluta il Casinò con le insegnanti Federica Moretti e Piera Pisano. A seguire la grande tradizione musicale del Casinò di Sanremo. La scuola Pergolesi accompagna il baritono Gabriele Manfredini che interpreterà un recital dedicato alla migliore tradizione musicale italiana che ha accompagnato tante pagine dei calendari eventi della Casa da Gioco

- ore 20.00. Let’s Go Happy Birthday Casinò - Fitness e Dance on Stage

- ore 21.15. Concerto dell’Orchestra giovanile Note libere.

Il momento culminante sarà sabato 18 gennaio ore 18.30 quando si svolgerà la cerimonia dell’inaugurazione impreziosita dalle prolusioni del giornalista e scrittore dott. Antonio Caprarica, del saggista e scrittore prof. Giuseppe Conte e dal concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il Sodalizio, che ritrova le sue origini costitutive proprio nel 1905 e nel Casinò, interpreterà, tra gli altri, il brano che la sera del 14 gennaio 1905 alle ore 20.00 inaugurò l’esibizione di apertura.

Sabato 18 gennaio 2025 18.30

Cerimonia per i 120 Anni del Casinò di Sanremo 1905-2025 con Overture dell’Orchestra Sinfonica.

- Prolusioni: Dott. Antonio Caprarica Giornalista e saggista; Prof. Giuseppe Conte Scrittore, Saggista e Poeta; Dott. Gian Carlo Ghinamo Presidente e Amministratore Delegato del Casinò di Sanremo.

- Concerto dell’Orchestra Sinfonica: Quel favoloso 14 gennaio 1905… Omaggio ad Antonio Vivaldi.

Tutte le sere sino al 18 gennaio dalle 18.30 alle 19.30 Parata della “Belle Époque” Band di Freddy Colt davanti alla Casa da Gioco