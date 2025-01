Vallecrosia: il Vescovo diocesano Monsignor Antonio Suetta apre la Porta Santa della Speranza alla RSA Casa Rachele

Domani, martedì 14 gennaio, S.E. Mons. Antonio Suetta Vescovo di Ventimiglia – San Remo, si recherà presso la RSA Casa Rachele per aprire, all’interno della struttura, la Porta Santa della Speranza. Infatti il Santo Padre Francesco ha stabilito che, anche in tutte le Case dove sono ospitate persone anziane, si può aprire una Porta Santa per dar modo agli Ospiti, ai lavoratori della struttura e a tutti i visitatori di vivere il Giubileo a pieno.

"L'evento, che avrà luogo alle ore 18.00 - spiegano dalla RSA -, sarà preceduto da una preghiera di apertura e da una breve processione, che guiderà i presenti in un momento di riflessione sul significato profondo della Porta Santa. La Porta Santa non è solo un simbolo, ma un invito ad aprirci alla speranza e alla luce che la fede può portare nella nostra vita quotidiana.

La RSA Casa Rachele invita tutte le persone vicine alla struttura e tutti i fedeli a partecipare a questo evento speciale. La cerimonia sarà un'opportunità per vivere insieme un’esperienza di spiritualità, condivisione e speranza. Al termine dell'apertura della Porta Santa, il Vescovo presiederà la S. Messa all’interno di Casa Rachele.

Per la cena è stato inoltre organizzato un momento conviviale che favorirà l'incontro tra residenti, familiari, amici e operatori.

Alcuni giorni prima gli Ospiti, gli operatori della Casa e alcuni familiari hanno attivamente partecipato alla cerimonia penitenziale, magistralmente organizzata dai Diaconi Henricus Otten e Achille Grassi, durante la quale tutti hanno avuto modo di avvicinarsi al Sacramento della Riconciliazione".