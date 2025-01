120 Anni del Casinò di Sanremo, domani si alza il sipario degli eventi: il programma e sabato la cerimonia ufficiale

Domani il sipario del Teatro dell’Opera sia pre per festeggiare i 120 di presenza sul territorio del Casinò di Sanremo. Per cinque giorni dal 14 al 18 gennaio2025ad ingresso libero e gratuito, si susseguiranno eventi, conferenze, concerti, spettacoli, momenti dedicati alle danze, alla musica, alle rappresentazioni teatrali organizzati da sodalizi ed istituti scolastici che parteciperanno attivamente all’importante anniversario.

Domani martedì 14 gennaio è la data storica dell’apertura della Casa da Gioco. Era in quel lontano 1905 un sabato, in cui venne proposto, alle “ore 8” il concerto dell’Orchestra Sinfonica nel Giardino d’Inverno seguito da cena di gala e ballo sino all’alba. Parteciparono tutte le autorità e il “bel mondo” della provincia. Il teatro, invece, venne inaugurato il 18 gennaio 1905 con l’opera Lakmel di Leo Delibes, un successo da tutto esaurito.

Domani alle ore 16.00 Leo Pippione, già sindaco di Sanremo, presidente della Famija sanremasca, parlerà degli anni che precedettero quel 1905 e portarono all’approvazione e alla realizzazione del Kursaal matuziano, firmato dall’ingegnere francese Eugene Ferret. Storia di progetti, di dispute e di cantieri aperti e completati in tempi davvero contenuti.

Alfredo Moreschi che nel 1945 giovanissimo entrò nel Casinò, appena riaperto dopo la Seconda Guerra Mondiale ripercorrerà personaggi ed eventi che hanno caratterizzato le diverse “epoche” della Casa da Gioco, dove nacquero il Festival della Canzone Italiana, il Festival del Jazz, della Moda Maschile, set di innumerevoli film e prime teatrali. Loredana de Flaviis, attrice della Compagnia il Teatro dell’Albero leggerà la poesia “L’Invito del Sole” del 1939 che Corrado Govoni dedicò al Natale a Sanremo. Freddy Colt inaugurerà a teatro la Parata della “Belle Époque” Band, che per tutta la settimana si esibirà davanti al Casinò dalle ore 18.30.

Il programma ad ingresso libero e gratuito è articolato e diversificato. I soggetti coinvolti hanno scelto argomenti attinenti al tema ma hanno anche, in alcuni casi, chiesto di partecipare esprimendo le rispettive peculiarità. Ne è scaturito un calendario organico, strutturato in una settimana di eventi caratterizzanti ed originali, dove poesia e musica, teatro e tecnologia, turismo, accoglienza ed enogastronomia si sono armonizzati.

Il sindaco Avv. Alessandro Mager così interviene: “E’ davvero ricco il programma realizzato per festeggiare i 120 anni della Casa da Gioco, grazie al coinvolgimento di molte realtà territoriali che concentrano le proprie proposte sull’identità culturale, storica e artistica del Casinò. Una programmazione variegata, che favorisce la conoscenza e la valorizzazione di un simbolo unico nella storia della nostra città, e non solo. Un ringraziamento quindi a tutti coloro che tanto si stanno adoperando per la realizzazione di questa settimana di eventi che, ne sono certo, sarà capace di attrarre molti visitatori”.

“Abbiamo riflettuto su quale potesse essere Il modo migliore per festeggiare l’importante compleanno. Abbiamo convenuto che sicuramente era condividerlo con la città. Per questo abbiamo chiesto ad alcuni istituti scolastici, ad alcune delle associazioni con cui collaboriamo o abbiamo collaborato assiduamente di esibirsi nel nostro teatro, esprimendo in questo modo il loro augurio. La notizia dei 120 anni di attività della nostra azienda viene veicolata in maniera più capillare e diventa eredità comune, come è patrimonio di tutti il Casinò, la sua bellezza, la sua storia e la sua attività. “Dice il presidente ed Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e dott. Eugenio Nocita.” Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito al programma e invitiamo la città a festeggiare con noi l’importante anniversario dei nostri 120 anni di presenza nella Riviera.”

Il momento culminante sarà sabato 18 gennaio ore 18.30 quando si svolgerà la cerimonia dell’inaugurazione impreziosita dalle prolusioni del giornalista e scrittore dott. Antonio Caprarica, del saggista e scrittore prof. Giuseppe Conte e dal concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il Sodalizio, che ritrova le sue origini costitutive proprio nel 1905 e nel Casinò, interpreterà, tra gli altri, il brano che la sera del 14 gennaio 1905 alle ore 20.00 inaugurò l’esibizione di apertura. Sotto il programma dei festeggiamenti dal 14 al 18 gennaio 2025.

Martedì 14 gennaio 2025

Ore 16 La Famija Sanremasca: “Sanremo prima del Casinò” - Relaziona il presidente Leone Pippione. Letture.

Ore 17 I Moreschi: Mille scatti per mille personaggi. Dall’archivio storico della Famiglia

18.30 “Sanremo Belle Époque” Band diretta da Freddy Colt

Parata dal Teatro all’esterno e davanti al Casinò di Sanremo.

Mercoledì 15 gennaio 2025

ore 15-17 Istituto Colombo di Sanremo:“Tecnologia e Creatività”

ore 17-18 UN CASIN-O' DI RISATE.

Comprensivo Sanremo levante, laboratorio di teatro della media dante alighieri diretto dalla prof. Laura Occhialini con l'aiuto di Beatrice Bongiovanni

Giovedì 16 gennaio 2025

Ore 16-18 Liceo G.D. Cassini: “Poker d’assi e un cuore”

18-19 Associazione “Amici dei Giardini di Villa Ormond” su “Il patrimonio arboreo della bella Époque a Sanremo”. Relaziona il dott. Claudio Littardi, saggista e botanico.

Ore 21 Teatro dell’albero “Odi et Amo” l’amore ai tempi degli dei” regia Edoardo Siravo con la partecipazione del Mastro Gianni Martini”

Venerdì 17 gennaio 2025

ore 15-16 Fondazione Scuole Almerini: Recital di Canto con i bambini delle scuole elementari

ore 16-17 UnitreSanremo: ‘La Palma Rapita. Sanremo e Bordighera e la contesa sui natali di Benedetto Bresca e la privativa della fornitura delle palme in Vaticano." Prolusione del PastPresident dell’Unitre dott. Giancarlo Rilla

ore 17-18.30 Istituto Ruffini Aicardi: “La dieta dei fiori e le sue implicazioni turistiche”

ore 20 Let’s Go Happy Birthday Casinò - Fitness e Dance on Stage

ore 21.15 concerto dell’Orchestra giovanile Note libere.

Sabato 18gennaio 2025 - ore 18.30 - Cerimonia per i 120 anni del Casinò di Sanremo 1905-2025

Overture dell’Orchestra Sinfonica.

Prolusioni: Dott.Antonio Caprarica Giornalista e saggista; Prof. Giuseppe Conte Scrittore, Saggista e Poeta; Dott. Gian Carlo Ghinamo Presidente e Amministratore Delegato del Casinò di Sanremo.

Concerto dell’OrchestraSinfonica: Quel favoloso 14 gennaio 1905 con l'omaggio ad Antonio Vivaldi.

Dal 14 al 18 gennaio tutte le sere dalle 18.30 alle 19.30 Parata della “Belle Époque” Band di Freddy Colt davanti alla Casa da Gioco.