Stop agli aumenti ferroviari, Forza Italia Liguria: "Scelta di buon senso"

“La decisione di sospendere l’aumento del 2,5% delle tariffe ferroviarie, che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2025, rappresenta una scelta concreta e di buon senso per tutelare i cittadini liguri in un momento di disagi e cantieri infrastrutturali diffusi. Esprimiamo soddisfazione per questa misura, proposta dall’assessore Marco Scajola e sostenuta dal presidente Marco Bucci”, dichiarano Carlo Bagnasco, Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza, consiglieri regionali di Forza Italia in Regione Liguria. “La decisione è un atto di responsabilità verso i pendolari e tutti gli utenti del trasporto ferroviario per evitare un ulteriore peso economico in un periodo complesso come questo”.