L’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale all’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia

L’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia offre un percorso formativo innovativo e centrato sul futuro. Questo percorso si rivolge a studenti interessati a sviluppare competenze nel settore socio-sanitario, con una forte attenzione alla dimensione umana, relazionale e professionale.

Uno degli elementi distintivi di questo indirizzo è l’approccio esperienziale alla didattica “apprendo facendo”. La scuola ha recentemente inaugurato nuovi laboratori di Metodologia, spazi all’avanguardia dove gli studenti possono mettere in pratica ciò che apprendono in aula. Questi laboratori sono progettati per simulare situazioni reali del mondo del lavoro: dall’assistenza diretta ai pazienti alla gestione di attività educative e ricreative. L’obiettivo è sviluppare competenze operative e tecniche, oltre a stimolare capacità empatiche e relazionali, fondamentali per chi intende lavorare nel settore socio-sanitario.

Lo studio approfondito della Psicologia applicata

Un altro pilastro del corso è lo studio della Psicologia applicata. Questa disciplina consente agli studenti di comprendere i bisogni delle persone in diverse fasi della vita, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili, come bambini, anziani e persone con disabilità.

Grazie all’approfondimento teorico e pratico, gli studenti imparano a gestire relazioni complesse e a progettare interventi efficaci per migliorare il benessere delle persone. La psicologia, inoltre, viene integrata con altre materie come Sociologia e Pedagogia, offrendo una formazione completa e multidisciplinare.

Sbocchi lavorativi e opportunità post-diploma

L’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale offre numerose prospettive lavorative. I diplomati possono inserirsi in vari contesti professionali, come:

● Strutture socio-sanitarie (RSA, case di riposo, centri diurni);

● Comunità per minori o per persone con disabilità;

● Centri educativi e ricreativi;

● Associazioni di volontariato o cooperative sociali.

Oltre agli sbocchi immediati, il diploma consente l’accesso ai concorsi pubblici per ruoli nel settore sanitario e assistenziale.

Corsi universitari affini

Per chi desidera proseguire gli studi, l’indirizzo fornisce una solida base per accedere a corsi universitari affini. Tra le opzioni più gettonate ci sono:

● Scienze dell’Educazione e della Formazione, per diventare educatore professionale;

● Infermieristica, per lavorare come infermiere professionale;

● Fisioterapia;

● Servizio Sociale, per diventare assistente sociale;

● Psicologia, per approfondire le tematiche legate al benessere mentale e sociale;

● Logopedia e altre specializzazioni sanitarie;

● Medicina

● Scienze Motorie

Questi percorsi universitari ampliano ulteriormente le prospettive professionali, permettendo ai diplomati di accedere a ruoli di maggiore responsabilità e specializzazione.

Un percorso formativo completo e orientato al futuro

L’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale all’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia rappresenta un’opportunità unica per i giovani che vogliono costruire una carriera nel settore socio-sanitario. Grazie alla combinazione di didattica innovativa, laboratori esperienziali e una preparazione teorica approfondita, i diplomati sono pronti ad affrontare con competenza e passione le sfide di un settore in continua evoluzione.