Nel weekend doppio evento con 'Aspettando Bordighera Outdooor 2025': ecco il programma

Sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio sarà ancora tempo di 'Aspettando Bordighera Outdooor 2025', il programma di attività ideato dall’Assessore Melina Rodà per vivere il territorio attraverso e-bike, e-mtb, mtb e passeggiate.

Per il prossimo fine settimana sono previsti due appuntamenti:

· sabato 11 gennaio, dalle 9.00 alle 16.00, è in calendario un corso di guida E-MTB livello base, con istruttore F.C.I.

· domenica 12 gennaio, sempre dalle 9.00 alle 16.00, su terrà un corso di guida E-MTB livello intermedio con istruttore F.C.I.

Termina, con queste giornate dedicate agli appassionati delle due ruote, “Aspettando Bordighera Outdoor 2025”. Non si ferma però l’impegno per lo sviluppo delle attività all’aria aperta nel territorio della città delle palme, su più fronti correlati: si sta già lavorando su nuove iniziative nell’attesa del grande evento “Bordighera Outdoor Experience 2025”, mentre la Giunta ha recentemente approvato il progetto esecutivo per la pulizia, lo sfalcio e la manutenzione ordinaria dei sentieri del bike park di Montenero

Per informazioni, prenotazioni e prezzi sui corsi dell’11 e 12 gennaio:

· E-MTB e MTB escursioni fuori strada - Supernatural, Stefano Scialli +39 392 9097560 / info@super-natural.it

· www.visitbordighera.it