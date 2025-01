Visita del Generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta alla caserma Pietro Somaschini di Imperia

Questa mattina, alla caserma 'Pietro Somaschini' di Imperia, il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta (Comandante Interregionale Carabinieri 'Pastrengo' con sede a Milano e con competenza su Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) ha incontrato i Carabinieri della provincia. Il Generale Galletta, che nel precedente incarico è stato Vice Comandante dell’Arma dei Carabinieri, negli oltre quaranta anni di servizio ha rivestito numerosi prestigiosi incarichi, tra cui: Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” (competente su Calabria e Sicilia), del Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”, della Scuola Ufficiali, della Divisione Unità Specializzate Carabinieri, della Legione Carabinieri “Sicilia”, nonché di Capo del III Reparto del Comando Generale dell’Arma, di Capo Ufficio Criminalità Organizzata e di Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore.

Durante la visita il Generale è stato accompagnato dal Comandante Provinciale di Imperia, Colonnello Simone Martano, e si è trattenuto con gli Ufficiali della sede e delle Compagnie dipendenti, insieme a una nutrita rappresentanza dei Comandanti e del personale dei reparti delle Stazioni della provincia, dei reparti speciali, di quelli forestali ed una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Nel discorso al personale, il Comandante Interregionale ha ricordato le proprie linee di indirizzo, soffermandosi particolarmente sui valori fondanti dell’Istituzione, quali la sensibilità verso le esigenze dei cittadini, la compostezza, il buon senso e l’equilibrio, che devono orientare l’operato del Carabiniere a tutti i livelli. Si è, inoltre, soffermato sul fatto che l’Arma, attraverso i suoi uomini e le sue donne impiegati nei reparti capillarmente dislocati sul territorio, rappresenta una risorsa istituzionale strategica per la cittadinanza e che il senso di appartenenza all’Istituzione e la coesione tra i militari dei vari ruoli, sono qualità imprescindibili per poter affrontare al meglio le sfide quotidiane nel contesto di una società in continua trasformazione.

Nel corso della giornata il Generale ha incontrato, presso le rispettive sedi istituzionali, il Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, il Presidente del Tribunale Eduardo Bracco e il Procuratore Capo Alberto Lari.