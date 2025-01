Ventimiglia, la Lega replica al Pd: "Affermazioni ridicole, la filiera istituzionale è fondamentale per lo sviluppo della città"

"Nell'invitare il Partito Democratico di Ventimiglia a cambiare disco, troviamo che le parole utilizzate siano davvero ridicole. Affermare che la filiera istituzionale sia un danno per la città appare totalmente fuori luogo. Non solo prendiamo le distanze, ma rinnoviamo la convinzione che la filiera Comune-Provincia-Regione-Governo rappresenti un valore aggiunto per lo sviluppo della nostra amata città". Così in una nota il Gruppo Consiliare Lega Liguria - Di Muro Sindaco

"Il Sindaco, prosegue il gruppo consiliare, oltre al ruolo istituzionale che riveste, è un libero cittadino al pari di tutti gli altri, che legittimamente può ricoprire incarichi e/o svolgere attività extra-istituzionali esattamente come sindaci che lo hanno preceduto. Troviamo poi che l'incarico affidatogli da Regione Liguria rappresenti un attestato di stima e capacità nei suoi confronti e sulla sua esperienza pregressa di cui andare fieri. Il PD farebbe bene ad avanzare proposte costruttive per la città anziché continuare con questa opposizione ideologica e personalistica nei confronti dell'Amministrazione Di Muro".