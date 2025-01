Festival di Sanremo 2025: il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni lancia il podcast sulla storia della rassegna

Un viaggio nella storia della musica italiana: Il Podcast di Sanremo, la nuova proposta di Tv Sorrisi e Canzoni, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei momenti più iconici del Festival della Canzone Italiana. Condotto dal direttore Aldo Vitali insieme a Lodovica Comello (volto noto della TV e speaker radiofonica) e Tommaso Cassissa (attore e content creator), il podcast sarà un appuntamento settimanale ricco di emozioni, curiosità e racconti esclusivi.

Ogni settimana verrà pubblicato un episodio dedicato ai momenti più significativi del Festival di Sanremo, ripercorrendo decennio dopo decennio la storia della manifestazione: dagli esordi nel 1951 fino agli anni più recenti con le edizioni guidate da Amadeus. Un viaggio che si snoda tra aneddoti mai raccontati, segreti dietro le quinte e le emozioni di chi ha calcato il palco dell’Ariston.

Ad arricchire il racconto ci saranno quattro grandi protagonisti della musica italiana, uno per ogni puntata, rivelati di settimana in settimana. Primo ospite Donatella Rettore, icona del pop italiano, che nel primo episodio (disponibile dal 7 gennaio) ripercorrerà con i conduttori i momenti più significativi dagli inizi del Festival fino agli Anni 80. Rettore condividerà ricordi personali e divertenti, rivelando come inizialmente fosse riluttante a partecipare alla competizione e raccontando il suo rapporto speciale, tra alti e bassi, con Marcella Bella (in gara quest’anno).

Il Podcast di Sanremo sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming audio, oltre che sul canale YouTube ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni. Ogni martedì un nuovo episodio ci accompagnerà fino a febbraio, quando la 75ª edizione del Festival prenderà il via. Nel frattempo sarà possibile scoprire magari dei retroscena mai raccontati e alcuni fatti curiosi legati a un patrimonio della città e della musica italiana.