Dolceacqua: grande successo per 'Presepiando 2024', lunedì scorso la premiazione. Ecco i vincitori (Foto)

Si è svolta lunedì scorso l’attesa premiazione del concorso ‘Presepiando Festival 2024’ a Dolceacqua. La giuria era composta da: Ivano Anfosso per Centro Culturale Dolceacqua; Oreste Polidori, artista; Cristian Terribili, Presidente della Compagnia Carristi “Gli Zuveni”; Virginia Fazio, scultore, Giulia Ferrari, architetto.

Primo classificato nella categoria ‘Decorazioni natalizie’ l’allestimento all’agriturismo ‘U fundu’ di via Doria sul tema ‘Pomeriggio relax in alloggio con spa privata’ a cura di ‘La stanza segreta Spa Platinum’ con la seguente motivazione: “Composizione inconsueta e unica nel suo genere; azzeccato l’uso dei colori, interessante l’interpretazione del Natale contemporaneo. E’ piaciuto l’uso di materiale vegetale che rende l’allestimento natalizio per la maggior parte ecologico”.

A pari merito per la categoria ‘Presepi’, l’allestimento dell’atelier ‘La tour des artistes’ di via Castello sempre a cura de ‘La stanza segreta Spa Platinum’ con la motivazione: “Il più tradizionale tra i presepi visionati, con risalto all’artigianalità della costruzione; ottimo inserimento nel contesto architettonico”. Secondo l’allestimento degli alimentari ‘Francesca’ con la motivazione: “La giuria ha apprezzato l’uso di materiali che richiamano l’attività stessa del negozio; chi ha realizzato il presepe ha creato una composizione tale da unire la simbologia del Natale pagano, l’albero di Natale, al Natale cattolico per mezzo della rappresentazione della Natività”.

Terzo classificato l’allestimento di Celso Casanova per la Rsa ‘Tornatore e Mauro’ di via con la motivazione: “Ottimo inserimento nel contesto architettonico: la capanna è nella grotta; si premia la realizzazione portante della struttura del presepe, tutta in legno ma sopratutto interamente lavorata a mano”.

Premio speciale l’originalità all’allestimento de ‘La chicca bio’ di via Patrioti Martiri e il premio ‘Giuria Popolare’ a quello dell’enoteca regionale di via Castello.