Sanremo: 'Casetta dell'acqua' in zona Foce, da Amaie Energia "Funziona regolarmente" (Foto e Video)

“Probabilmente gli utenti non sono riusciti ad utilizzare l’impianto correttamente ma, da un controllo effettuato questa mattina la ‘Casetta dell’acqua’ in zona Foce a Sanremo, funziona correttamente”.

Interviene in questo modo Amaie Energia, che ha in gestione l’impianto di corso Matuzia, di fronte al supermercato Coop di Sanremo, per il quale alcuni utenti ci avevano segnalato un suo malfunzionamento. Questa mattina i tecnici hanno fatto i controlli del caso e la macchina aveva regolarmente erogato 7 litri di acqua.

La macchina, attiva da un anno, è costantemente interconnessa con i sistemi aziendali segnalando, ove presenti, eventuali anomalie che vengono registrare dal software. L’azienda conferma che nell’ultimo mese, come evidenziato nell’immagine, non si sono registrate anomalie e c’è stata una continuità del servizio.