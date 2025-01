Bordighera, nuovo parquet per la palestra Conrieri: conclusi i lavori (Foto)

Nuovo look alla palestra Conrieri di Bordighera. Si sono conclusi i lavori per realizzare una nuova pavimentazione in parquet.

"La posa del nuovo parquet della palestra Conrieri offre ai ragazzi delle scuole di via Pelloux la possibilità di fare attività in un impianto che è un punto di riferimento sempre più importante per gli atleti del nostro comprensorio, così come il Palazzetto di via Diaz" - dice il sindaco Vittorio Ingenito.

I ragazzi delle scuole e delle associazioni sportive che usano la palestra per allenarsi avranno così una rinnovata struttura sportiva. "Il risultato è frutto della collaborazione tra Rari Nantes e Comune e conferma quanto sia fondamentale la piena sinergia tra pubblica amministrazione e società sportive" - sottolinea il primo cittadino - "Un ringraziamento a Stefano Gnutti e Gian Luca Di Rocco per l’impegno nel realizzare questa e altre iniziative".