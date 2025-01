Giornata celebrativa del Tricolore italiano, Berrino: "Simbolo di identità nazionale"

"Oggi, 7 gennaio 2025, celebriamo i 228 anni del Tricolore Italiano, simbolo di unità, indipendenza e identità nazionale. In questa data storica, rinnoviamo il nostro impegno verso i valori che essa rappresenta: la libertà, la solidarietà e l'integrazione. Il Tricolore, formato dai colori verde, bianco e rosso, ha accompagnato la storia dell'Italia, testimone delle lotte per l'indipendenza e dell'unificazione del nostro Paese. Oggi, è il simbolo di un'Italia unita, che celebra la sua storia e la sua cultura. Invitiamo tutti i cittadini italiani a partecipare a questa ricorrenza, a riflettere sul significato profondo della nostra bandiera e a rinnovare il nostro impegno collettivo per il futuro del nostro Paese. In occasione di questo anniversario, ribadiamo con orgoglio che il Tricolore non è solo un simbolo di una nazione, ma un segno di speranza e di pace per le generazioni future". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia di Palazzo Madama.