Allevamento, vicepresidente Piana: “Un milione di euro per gli allevatori custodi dell’agrobiodiversità”

La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha approvato l’apertura del Bando 2025 del PSP-CSR 2023-2027 (Piano strategico della Politica agricola comune - Complemento di sviluppo rurale), dedicato agli allevatori custodi dell’agrobiodiversità.

“La tutela delle razze animali locali a rischio di estinzione genetica non è solo un gesto di amore per la nostra terra - dichiara il vicepresidente Piana - ma un investimento per la salvaguardia del territorio e per il nostro futuro. Vogliamo incentivare la conservazione delle razze autoctone, garantendo agli allevatori un supporto economico per il loro prezioso lavoro a favore della biodiversità e dell’ambiente. Con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per il quinquennio 2025-2029, puntiamo a preservare il patrimonio genetico locale, supportando gli allevatori nel loro ruolo di custodi del territorio”.

Nel dettaglio gli allevatori che parteciperanno al bando potranno beneficiare di: 358 euro/UBA (Unità di Bestiame Adulto) per i bovini, 300 euro/UBA per gli equini, 200 euro/UBA per gli ovini. Per ottenere il contributo, i beneficiari si impegnano ad allevare razze locali a rischio di estinzione genetica e a mantenere il numero di UBA premiate per un anno, con la possibilità di prolungare l’impegno fino a 5 anni consecutivi. Le domande potranno essere presentate entro il 15 maggio 2025 tramite il portale SIAN.

Per ulteriori informazioni e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito www.agriligurianet.it