Gonfiabili e animazioni, a Vallecrosia la Befana arriva dal mare (Foto e video)

A Vallecrosia la Befana arriva dal mare. Tanti bambini, ieri pomeriggio, si sono riuniti sul lungomare per accogliere la 'vecchierella’, sbarcata sulla spiaggia un giorno in anticipo, che ha consegnato ai presenti una calza con dolci e caramelle.

Uno spettacolo a cura dell'associazione Fiori Eventi è andato in scena sul marciapiede di fronte all'ex ristorante Casablanca che ha divertito sia grandi che piccini. Giocolieri e trampolieri hanno poi guidato i presenti, in marcia, fino sul solettone sud dove, per l'occasione, sono stati allestiti gonfiabili per i bimbi.

L'evento, organizzato dall'associazione Pescatori Amici del Mare e patrocinato dal comune di Vallecrosia, rientrava nel calendario delle manifestazioni proposte dall'Amministrazione comunale per il periodo natalizio. "L'evento ha attirato tanti bambini e famiglie, sono soddisfatto per la riuscita" - dice l'assessore Pino Ierace presente all'evento insieme al sindaco pro tempore Marilena Piardi, agli assessori Patrizia Biancheri e Denis Perrone e ai consiglieri comunali Enrico Amalberti, Valeria Cannazzaro, Fabio Perri e Cristian Quesada - "Desidero ringraziare l'associazione Pescatori Amici del Mare, l'associazione Fiori Eventi, la Protezione civile, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e la polizia locale per il loro contributo".