Boombox, SimoJ e Dario Spada animano il Capodanno in piazza a Bordighera (Foto)

Uno spettacolare dj set dal ritmo unico e coinvolgente fa ballare e divertire tutta la città. SimoJ e Dario Spada animano il Capodanno in piazza a Bordighera.

Un successo l'evento per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. "Oltre due mila persone in piazza Garibaldi per il live show con SimoJ e Dario Spada di Radio 105" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Un evento emozionante, indimenticabile e speciale con musica, intrattenimento e tanto divertimento".

L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza di appositi dissuasori, di divisori che delimitavano il percorso di entrata e uscita dei partecipanti, della Protezione civile che monitorava il territorio, di un mezzo antincendio, del personale delle forze dell’ordine e di operatori di sicurezza che hanno controllato gli spettatori e le borse in via Matteotti, via Marconi, via Verrando, via al Mercato e via Libertà. Garantiti anche punti di emergenza sanitaria con la Croce Rossa e Ponente Emergenza.