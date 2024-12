Ventimiglia, tutto pronto in via Ruffini per il Capodanno in piazza (Foto)

Tutto pronto per il Capodanno in piazza a Ventimiglia. Una mega palco e grandi fari sono stati installati in via Ruffini per dire addio al 2024 e dare il benvenuto al 2025.

C'è grande attesa per "Un Capodanno da ricordare 2024-2025", organizzato dalla città di Ventimiglia e VAMA Service con il patrocinio di Regione Liguria e la collaborazione di CNA Imperia, che animerà la serata odierna a partire dalle 18.30.



Per l'occasione saliranno sul palco Giorgia Würth, Diego “Diegozilla” Cajelli, Alessandro Girami e i talenti dell’Accademia del Comico. Vi saranno anche musica live & Dj set che faranno vibrare Ventimiglia con hits indimenticabili da cantare a squarciagola degli anni '80, Voglia di 90 e 2000. Inoltre, il pubblico potrà scatenarsi fino a notte fonda con Dlo Dj by Twiga, Ale Dj e Dj Nandino.

Per consentire, in totale sicurezza, i preparativi, da ieri mattina e fino all'una del primo gennaio, è stato istituito il divieto di sosta in via Ruffini. I posti auto sono, infatti, riservati agli organizzatori dell'evento.