Ventimiglia dice addio al 2024 con "Un Capodanno da ricordare" (Foto e video)

Torna il Capodanno in piazza a Ventimiglia. Musica live, stand-up comedy, dj set e food & beverage animeranno via Ruffini mercoledì 31 dicembre a partire dalle 18.30.

Quest'anno andrà, infatti, in scena 'Un Capodanno da ricordare 2024-2025'. "Torna il Capodanno in piazza. Sarà un evento popolare di grandi dimensioni" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Un evento di ritrovo della popolazione. Si tratta di una manifestazione che dura molto tempo. Dietro c'è un'organizzazione importante e locale, che premia e valorizza un partenariato. Un investimento di risorse pubbliche che darà beneficio visto che sarà un indotto per tutto il centro cittadino. Grazie all'organizzazione del Capodanno in piazza, l'anno scorso, numerosi ristoranti della città erano aperti e completi. E' una conferma del trend positivo di questa iniziativa. Non si farà nella piazza del Comune perché risulta essere la zona più fredda della città. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per l'organizzazione dell'evento, in primis l'assessore Calcopietro".

Un grande evento per cui sono stati investiti 40mila euro. "Abbiamo voluto replicarlo perché l'anno scorso ha avuto un grande successo" - dice l'assessore Serena Calcopietro - "Il montaggio del palco avrà le spalle rivolte verso via Roma in modo tale che la popolazione e i turisti potranno usufruire anche dei servizi offerti dai bar e ristoranti della zona. Quest'anno abbiamo scelto di dare spazio a professionisti locali. La direzione artistica è, infatti, costituita da diverse personalità locali. Vi sarà una cura del dettaglio diversa rispetto all'anno scorso. Sarà un Capodanno da grande impatto visivo".

"Mi piacerebbe creare una festa che coinvolga tutta l'area della città e non solo la zona dove verrà collocato il palco" - dichiara l'organizzatore dell'evento e responsabile della parte tecnica Maurizio Praticò - "Vi saranno una band, una cantante, un cantante e alcuni ballerini. Cercheremo di coinvolgere con musica, comici e tre dj il pubblico che verrà".

Sono previste tante novità che intratterranno cittadini e turisti. "Le novità saranno tante. Vi saranno due personaggi dello spettacolo conosciuti ed ecclettici: Giorgia Wurth e Diego Cajelli" - svela Diego Lupano - "Saranno coinvolti anche comici: Alessandro Girami e i ragazzi dell'Accademia del Comico. Si potrà ascoltare e ballare grazie alla musica live con 80 Voglia di 90 e 2000, Dlo Dj by Twiga e Ale Dj con Dj Nandino. La differenza rispetto agli altri Capodanni in piazza è che il nostro start sarà abbastanza avanti: alle 18.30, orario in cui ci sarà già un programma che andrà in crescendo per tutta la serata. Vi saranno anche food & beverage, dove si potranno degustare pure birre di qualità".

Un evento che sarà possibile anche grazie alla collaborazione di diverse associazioni del territorio. "Per far conoscere la manifestazione è prevista una comunicazione sociale e una promozione dell'evento" - dice Stefano Dodaro, fondatore dell'agenzia creativa Gorilla - "Saremo sempre più pratici nell'evento stesso".