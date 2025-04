Sanremo, sabato 12 aprile “Il voto è la nostra rivolta”: mobilitazione referendaria

Sabato 12 aprile si svolgerà la giornata di mobilitazione straordinaria per la campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno. In Liguria sono 4 gli appuntamenti che si terranno per informare la cittadinanza sui temi sui quali si andrà a votare l’8 e il 9 giugno

. I temi referendari riguardano la dignità del lavoro (e in particolare il contrasto ai licenziamenti), uno è contro la precarietà, uno per salute e sicurezza sul lavoro, uno per il diritto di cittadinanza a chi vive e a chi lavora nel nostro Paese. La giornata di sabato sarà dedicata ad illustrare i quesiti referendari ai quali si chiede di votare 5 sì.

A Sanremo l'appuntamento è con “Il voto è la nostra rivolta”, ore 10 presso Piazzetta dei Diritti in via Pallavicino 13. Introduce Tiziano Tomatis Segretario generale Cgil Imperia, intervengono i rappresentanti delle associazioni promotrici del Comitato provinciale #Referendum2025. A seguire Pièce teatrale dal titolo “Ho sognato un lavoro tutelato, dignitoso, stabile, sicuro” a cura degli studenti dell’Università di Genova. Conclusioni affidate a Maurizio Calà, Segretario generale Cgil Liguria.