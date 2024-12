Parcheggi a Vallecrosia, "abbonamento obbligatorio e aumentato del 150%": la minoranza chiede un tavolo tecnico (Foto)

Un tavolo tecnico sui parcheggi. Lo ha richiesto la minoranza in consiglio comunale a Vallecrosia.

"Con la delibera del 13 novembre, che entrerà in vigore il primo gennaio, non sarà più consentito parcheggiare nel centro cittadino senza l'abbonamento. E' un obbligo implicito, se uno vuole parcheggiare in centro città deve avere l'abbonamento che ha un aumento del 150 per cento. E' un chiaro obiettivo per fare cassa. E' sbagliato il principio dell'abbonamento dei parcheggi. Il proprietario di una seconda casa non può fare un abbonamento. La delibera è carente di una sensibilità: non vengono garantiti a tutti gli stessi diritti. Bisogna apportare delle modifiche" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Cristian Quesada che ha richiesto, insieme ai colleghi di opposizione Paolo Cuneo, Fabio Perri, Luciana Rondelli e Mirko Valenti, la convocazione di un consiglio comunale monotematico sul piano parcheggi in seguito alle modifiche apportate dalla delibera di Giunta n 99 del 13 novembre scorso.

"Ci portiamo dietro da anni il problema dei parcheggi" - dice il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Non c'è una giusta e corretta informazione sulla maniera corretta per parcheggiare. Vogliamo capire quale sia il piano dei parcheggi. I cittadini si ritrovano a fare abbonamenti che ora non valgono più. Aumentiamo il parcheggio a 25 euro quando si chiudono due parcheggi. Credo che ci sia stata una grande scorrettezza nei nostri confronti dire che riapriamo il parcheggio Goso per le festività quando siamo stati noi a chiedere di riaprirlo".

"Se un turista viene a Vallecrosia in vacanza per un mese non può parcheggiare perché non può fare abbonamento, può stare solo con disco orario e deve comunque sempre spostare l'auto" - afferma il consigliere comunale di minoranza Paolo Cuneo - "In via Don Bosco è corretto iniziare i lavori dopo l'estate ma i residenti vorrebbero capire quando finiranno e se dovranno subire un'estate di disagi. Vi sono persone di via Don Bosco che non hanno potuto rinnovare gli abbonamenti. Chiediamo, perciò, di mettere in mano alla situazione facendo avere un nuovo abbonamento a quelle persone. Chiediamo la sospensione della delibera di giunta e la convocazione di un tavolo tecnico".

"Aumento sconsiderato dell'abbonamento" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "Vorremo capire che tipo di servizio si possa implementare. Dove sono stati investiti ad oggi i soldi derivati dalle sanzioni. Sono stati dismesse due aree di parcheggio. Bisogna revisionare questa deliberazione, è importante semplificare le operazioni di acquisto".

"Abbiamo informato tutti i cittadini che gli abbonamenti si facevano fino alla fine di dicembre. Con ordinanza sindacale n. 927/15 del 30.07.2017 veniva introdotto una modifica al piano sperimentale parcheggi (del 2016) con sistema misto abbonamenti e disco orario in alcune zone della città. Con delibera G.C n. 99 n. 99 del 13.11.2024 e con ordinanza sindacale n. 12 del 15.11.2024, in seguito ai notevoli cambiamenti che stanno avvenendo nel tessuto commerciale e viabilistico della città e al futuro prossimo con aperture di nuovi parcheggi, si è introdotto un ampliamento delle zone con sistema misto abbonamenti e disco orario con conseguente adeguamento delle tariffe" - illustra il comandante della polizia locale Jenny D'Agostino - "Per il lungomare zona ponente si è scelto di allungare i periodi di validità delle zone blu per permettere la maggiore fruibilità dei posteggi per la primavera e l’estate. I criteri che hanno portato la Giunta comunale ad aumentare le tariffe sono l’incongruità delle precedenti (mai ritoccate dal 2016) agli standard dei paesi limitrofi. L’assenza di un aumento graduale nel tempo ha portato all’attuale aumento percepito da una parte dell’utenza come eccessivo".

"Il comune di Ventimiglia non ha zone ad abbonamento ma nelle parti centrali solo zone blu e a disco. Il comune di Bordighera gli abbonamenti sono 45 euro per i residenti (450 annuali) e 60 euro per i non residente (600 annuali). Il comune di Camporosso non ha zone ad abbonamento. Nel comune di Ospedaletti gli abbonamenti annuali hanno il costo di 300 euro per i residenti e 320 euro per i non residenti" - dichiara il comandante della polizia locale - "Gli introiti derivanti dall'aumento delle tariffe non hanno una specifica destinazione di legge, rappresentano entrate correnti e conseguentemente andranno a finanziare spese correnti a beneficio dell’ente. Il cartello stradale indica le nuove indicazioni e quando mettiamo un nuovo cartello aspettiamo quindici giorni prima di fare le sanzioni".

"Vallecrosia avrà 500 parcheggi" - specifica l'assessore Pino Ierace - "Parliamo di un piano sperimentale di parcheggi che risale al 2017, sicuramente accolgo favorevolmente il tavolo tecnico e le proposte che arriveranno. Vi invito a considerare l'area di Vallecrosia in tre aree: zona centro a pagamento, zona intermedia a disco orario e zona periferica dove i parcheggi resteranno liberi".

"E' un consiglio comunale monotematico chiarificatore" - afferma il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Il piano è del 2017 perché per due anni a causa del Covid le pratiche sono state rallentate. Ci sono stati ritardi anche per il parcheggio Goso. Non è un piano, è impossibile fare un piano con una città in evoluzione. Abbiamo in vista l'acquisizione da parte del Comune di altri terreni in centro città. I parcheggi in centro città saranno a pagamento. Secondo l'elenco dei posti auto: in via Col. Aprosio ci sono 118 posti a disco orario e liberi, sul Lungomare Marconi 60 posti (a pagamento solo in estate), lato Eurospin 16 posti con abbonamento e disco orario, sul solettone sud 126 posti di cui 48 ad abbonamento-disco orario e 78 liberi, sul solettone ponte 33 posti disco orario, in via San Vincenzo 30 posti con abbonamento e disco orario più 30 liberi, a Maltonara 50 posti con abbonamento e disco orario, sullo sterrato a San Vincenzo 75 posti liberi, a San Vincenzo presso l'isola ecologica 48 posti liberi, all'ex mercato dei fiori 156 posti abbonamento e disco orario, in via Giovanni XXIII 45 posti liberi, interni a via Giovanni XXIII 63 posti con abbonamento e disco orario, alle Poste 14 posti con disco orario, in via A. Moro 37 posti (25 abbonamento-disco orario e 12 liberi), in via San Rocco (dove c'è la zucca) 18 posti con abbonamento e disco orario, in via Roma da Mercatò 56 posti con disco orario, in via Melvin Jones 30 posti (10 disco orario e 20 liberi), in via Romana (zona rotonda Via Don Bosco e Via Romana traversa 1) 20 posti disco orario, all'ex Conad n. 78 (32 disco orario e 46 liberi), in via Don Bosco n. 100 (50 disco orario e 50 liberi) da conteggiare il nuovo parcheggio, in via A. Custodi n. 61 liberi, in via I Maggio sterrato n. 38 liberi. Il totale dei parcheggi censiti (escluso zona nuovo Conad e Via San Rocco) è di 1155 così composti: 333 a disco orario, 390 abbonamento e/o disco e 501 liberi. Il totale degli abbonamenti emessi per il 2023 è 811 (€ 37419,00), e per il 2024 è 940 (36986,00), questi numeri comprendono anche i rinnovi. Fateci avere una vostra proposta scritta e la discuteremo in un tavolo tecnico".