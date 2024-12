Manifestazioni a Vallecrosia, Perri: "Pochi eventi per bambini, è mancato il trenino di Natale" (Foto)

"Sollevo una questione che non posso ignorare, che riguarda tutti noi e tutti i cittadini. Il periodo natalizio è un momento di gioia. Quest'anno il calendario delle manifestazioni è stato povero di eventi, soprattutto per i bambini. La nostra città, che in passato ha saputo offrire eventi di qualità, quest'anno ha presentato pochi eventi per i più piccoli. E' mancato il trenino di Natale, un appuntamento che ha sempre riscosso un grande successo creando quella magia che il Natale solitamente crea. Non possiamo permetterci di perdere occasioni come questa" - segnala il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Fabio Perri nel corso della seduta odierna del consiglio comunale.

"Ci tengo ringraziare le realtà come il Don Bosco e l'associazione Amici del Mare che hanno organizzato momenti di incontro e di gioia per i più piccoli" - afferma Perri - "Le manifestazioni natalizie possono creare un volano turistico. Un calendario ben congedato può rappresentare un motivo in più per visitare la città in occasione delle festività. Le manifestazioni natalizie non devono essere considerate solo come un costo ma come un'opportunità per il commercio locale".

"Mi auguro che in futuro l'Amministrazione possa riflettere su come le festività natalizie possano essere un'occasione per promuovere la città in modo straordinario, coinvolgendo tutte le fasce d'età dei cittadini" - sottolinea Perri - "Con l'Africa Eco Race si è creato un grande disagio per la nostra città visto che in occasione delle festività sono mancati molti parcheggi. Non si è capito che evento fosse e che cosa avrebbe portato alla nostra città. Non siamo contrari agli eventi. Spesso che questa riflessione possa contribuire a migliorare la città".