Vallecrosia, messa in sicurezza e demolizione dei porticati dell'ex Mercato dei Fiori: approvato il progetto esecutivo

Approvato in Giunta il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza dell'area dell'ex Mercato dei Fiori a Vallecrosia comprendente la demolizione dell'ala laterale lato ovest e il rifacimento di parte della pavimentazione in conglomerato bituminoso della piazza.

L'Amministrazione comunale intende, infatti, riqualificare l’intera area occupata un tempo dal “Mercato dei Fiori”, oggi in gran parte destinata a parcheggio pubblico, attraverso un ambizioso progetto di riqualificazione urbana esteso all’intero distretto di trasformazione del P.U.C. contraddistinto con l’acronimo “DT4”, che, per ciò che riguarda l’attuale area adibita a parcheggio, prevede un grande spazio di aggregazione che funzioni come un grande polmone verde per il quartiere, con dimensioni analoghe ai vicini giardini di piazza d’Armi a Camporosso Mare o ai giardini di Palazzo del Parco di Bordighera.

In attesa di recuperare i necessari finanziamenti per dare attuazione all’intervento, l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’esigenza di effettuare un intervento di bonifica e messa in sicurezza dell’intera area, caratterizzata dalla presenza delle ali laterali dell’ex Mercato dei Fiori, oggi fortemente degradate e fatiscenti, attraverso un intervento di demolizione dei porticati e del fabbricato collocato lungo il lato occidentale dell’attuale piazza, preservando esclusivamente l’immobile ospitante l’esercizio commerciale il “Bar dei Fiori”, attualmente concesso in locazione dal comune di Vallecrosia alla società “Sanremo Games”. L'intervento verrà finanziato con fondi propri del bilancio comunale per un importo di 150.000,00 euro.