Bordighera, nuovi esemplari nella Pineta del Capo: al via la riqualificazione di via Stella Maris (Foto)

Nuovi esemplari nella Pineta del Capo a Bordighera. E' iniziata la messa in dimora e la riqualificazione di via Stella Maris.

L’intervento rientra nel progetto di manutenzione straordinaria dell’area. "Procede in Pineta del Capo la messa a dimora di nuovi esemplari" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "E' già previsto un piano puntuale per la loro cura e il loro mantenimento".

"L’intervento rientra nel progetto di manutenzione straordinaria dell’area: un investimento di oltre 260.000 euro per la tutela un patrimonio di grandissimo valore paesaggistico e storico" - sottolinea il primo cittadino - "In particolare, le maestranze di cantiere sono impegnate per la riqualificazione di via Stella Maris con realizzazione di nuova pavimentazione, revisione e ricostruzione cordoli, integrazione di ringhiere e mancorrenti nonché altri lavori volti a migliorare fruibilità e decoro; il restauro e il consolidamento del parapetto sovrastante le arcate della via Aurelia e le opere per il verde".