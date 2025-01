Bordighera, riqualificazione di via Stella Maris. Ingenito: "Fondamentale collegamento tra l'Aurelia e la città alta" (Foto)

Nuova pavimentazione e interventi su cordoli, ringhiere e mancorrenti. Continua la riqualificazione di via Stella Maris a Bordighera.

L’intervento rientra nel progetto di manutenzione straordinaria dell’area. "In Pineta del Capo continua la riqualificazione di via Stella Maris: nuova pavimentazione, interventi su cordoli, ringhiere e mancorrenti, rampa pedonale a monte sono alcune delle opere in corso per il fondamentale collegamento tra via Aurelia e il paese alto" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"I lavori sono parte del più ampio cantiere di manutenzione straordinaria, che comprende anche il restauro e il consolidamento del parapetto sovrastante le arcate della via Aurelia e la tutela del patrimonio verde, grazie a un investimento di oltre 260.000 euro" - sottolinea il primo cittadino.