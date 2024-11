Bordighera, Pineta del Capo: sopralluogo del vicesindaco Laganà per verificare i lavori di manutenzione

Il Vice Sindaco di Bordighera Marco Laganà ha compiuto questa mattina un sopralluogo presso la Pineta del Capo per verificare l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del sito.

“Si tratta di un investimento di oltre € 261.000 per un’area di eccezionale valore paesaggistico e storico”, commenta il Vice Sindaco.

“Gli interventi si svolgeranno secondo le tre direttrici indicate dal progetto, ossia la riqualificazione di via Stella Maris, prosegue, il restauro e il consolidamento del parapetto sovrastante le arcate della via Aurelia e le opere per la tutela del patrimonio verde con piantumazione di 32 pini d'Aleppo. Per via Stella Maris, che è un fondamentale collegamento, confermo tra l’altro la realizzazione della nuova pavimentazione, la ricostruzione dei cordoli in pietra, la posa di una rampa pedonale a monte con mancorrente tra la stessa e i gradini e l’integrazione di ringhiere e mancorrenti in prossimità di scale e innesti dei viali laterali. A causa di un parere di viabilità non favorevole, l’attraversamento pedonale rialzato non potrà essere creato in questa fase ma è stato rimandato a un ulteriore lotto funzionale; abbiamo preso questa decisione per non ritardare i lavori come avrebbe sicuramente comportato la richiesta di un nuovo parere”.