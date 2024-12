Sanremo, la nostra lettrice Teresa esprime entusiasmo per l'illuminazione natalizia: "Bella, suggestiva e magica!"

"Buongiorno Direttore,

anche se a qualcuno non importa, poiché a Sanremo sono cresciuta e ora invecchiata, desidero esprimere tutto il mio entusiasmo e la mia approvazione per la grande magia dell'illuminazione natalizia che quest'anno è davvero grandiosa, bella e suggestiva: direi 'magica'!

A Sanremo sto vivendo la Città come mai prima: con entusiasmo e gioia nel trovarmi immersa in un'atmosfera davvero magica e suggestiva. Grazie per questa emozione e questa gioia, illuminata da coloro che l'hanno pensata e trasmessa a tutti noi che a Sanremo viviamo e a coloro che vengono a viverla da ospiti! Nessuno resterà deluso e ricorderà un Natale Magico che difficilmente potrà vivere altrove!

I miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno pensato, voluto e realizzato questo 'Magico Natale'!

Teresa Barazzetti - Sanremo".