Camporosso, Vallecrosia e Bordighera ospitano l'Africa Eco Race (Foto e video)

Moto, auto e camion invadono Camporosso, Vallecrosia e Bordighera. E' giunta la carovana dell'Africa Eco Race sulla Riviera ligure.

A Camporosso mare, in via Dante Alighieri e sul lungomare Fabrizio De Andrè, si può trovare l'area assistenza, a Vallecrosia, invece, nella piazza dell'ex mercato dei fiori è stata allestita la zona dedicata alle verifiche tecniche. Camion e stand dei vari team che parteciperanno al rally raid internazionale che collega l'Europa all'Africa si trovano sul lungomare a Bordighera.

"Siamo onorati di poter ospitare le verifiche tecniche del rally raid internazionale" - dice l'assessore di Vallecrosia Pino Ierace - "Oltre 150 piloti provenienti da tutto il mondo verranno nella piazza dell'ex mercato dei fiori, riservata all'evento, per prepararsi alla partenza della gara che attraverserà due continenti e cinque diversi paesi tra Europa e Africa. Un evento che, perciò, animerà Vallecrosia, Camporosso e Bordighera per due giorni".

Le tre città costiere dell'estremo ponente ligure ospitano così, per due giorni, le operazioni preliminari del rally raid internazionale che prenderà il via domani alle 18 da Montecarlo. Un evento, monitorato dalla polizia locale e dalla Protezione civile delle tre città, che ha già attirato molti curiosi e appassionati, sia italiani che stranieri.