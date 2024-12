Africa Eco Race sulla Riviera ligure, Bordighera accoglie il rally raid internazionale (Foto)

Bordighera accoglie l'Africa Eco Race che quest'anno fa tappa sulla Riviera ligure. In città, ieri, sono giunti i primi camion del rally raid internazionale che collega l'Europa all'Africa.

Cinque i paesi che i partecipanti dovranno attraversare, a cominciare dall'Italia, che ospiterà le verifiche oggi e domani. "Bordighera dà il suo più caloroso benvenuto all'Africa Eco Race" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Felice di ospitare per la prima volta in Italia le operazioni preliminari di questo rally raid leggendario insieme ai comuni di Vallecrosia e di Camporosso".

Sul lungomare Argentina, poco prima del tramonto, ieri è, infatti, giunta la prima carovana di mezzi con su scritto 'The race to Dakar. Africa Eco Race'. "Oltre 150 piloti stanno arrivando qui da tutto il mondo per prepararsi alla partenza di una gara straordinaria, che attraversa due continenti e cinque diversi paesi tra Europa e Africa: è un vero piacere accoglierli e fargli conoscere il nostro meraviglioso territorio" - afferma il primo cittadino.