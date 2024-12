Sanremo: divieto di bere in piedi su tutta l'area portuale in occasione del concerto e dei fuochi di fine anno

Ordinanza del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, in relazione alla nota della Questura di Imperia, per lo spettacolo pirotecnico sul porto ed il concerto a Pian di Nave del 31 dicembre prossimo.

In linea con le direttive del Ministero dell’Interno, che disciplinano le indicazioni operative da tenere in caso di manifestazioni (con particolare riferimento agli aspetti di ‘safety’ e ‘security’, il primo cittadino ha emanato l’ordinanza che prevede il divieto di vendita per il solo asporto, di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e metallici oltre agli strumenti di autodifesa (spray antiaggressione ed altro). Sarà anche vietato introdurre e detenere petardi, botti e artifici pirotecnici.

L’ordinanza sarà attiva dalle 18 del 31 dicembre al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica, specificando che la consumazione nei locali dell’area interessata sarà consentita solo per gli avventori seduti ai tavoli e non a coloro che non hanno posto a sedere.

Il provvedimento, come richiesto dalla Questura, riguarda tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione situati all’interno dei varchi di sicurezza in giardini Vittorio Veneto, corso Nazario Sauro (compresa diramazione verso il Molo di Ponente) e corso Trento Trieste dall’intersezione con corso Nazario Sauro fino ai locali di somministrazione ad insegna ‘Ittiturismo’ e ‘Pesce Innamorato’.

Chi non rispetterà l’ordinanza sarà multato con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro.