Matteo Campora e Carmelo Cassibba di 'Vince Liguria' incontrano la cittadinanza a Sanremo

Ieri sera nella sala riunioni dell’Hotel Nazionale di Sanremo, si è svolto un incontro con il gruppo consigliare Vince Liguria / Noi Moderati, che in regione rappresenta il punto di riferimento politico del governatore Marco Bucci.



Il consigliere regionale e capogruppo Matteo Campora, introdotto da Carmelo Cassibba, presidente del Consiglio Comunale di Genova e coordinatore di Vince Liguria, e da Antonio Bissolotti. vice coordinatore regionale di Noi Moderati, ha preso contatto per la prima volta con la realtà del nostro ponente. Il consigliere Campora ha potuto verificare, attraverso i diversi interventi da parte del numeroso pubblico presente, le criticità presenti nel territorio imperiese. Campora e Cassibba hanno assicurato che a breve il presidente Bucci farà visita nel ponente per testimoniare concretamente il suo impegno su tutta la nostra bellissima regione. Durante la serata sono stati affrontati i temi che maggiormente interessano la nostra provincia, dalla sanità ai trasporti, dalla sicurezza alla viabilità, alle infrastrutture.



“Voglio prima di tutto ringraziare Tonino Bissolotti per avere organizzato questo incontro. Lui è il nostro riferimento sul ponente della Liguria. Noi intendiamo essere presenti su tutto il territorio ligure – ha affermato il capogruppo in consiglio regionale di Vince Liguria/Noi Moderati, Matteo Campora – e questo incontro organizzato a Sanremo ci ha permesso di approfondire alcune importanti tematiche come la sanità ed i trasporti”.



Alle parole di Campora fanno eco quelle di Carmelo Cassibba coordinatore di Vince Liguria: “Ascoltare il territorio è fondamentale, ed è quello che il Presidente Bucci si era promesso di fare in campagna elettorale e noi come lista stiamo andando proprio in questa direzione. Con il nuovo anno stiamo organizzando una visita di Bucci nel in provincia di Imperia”.

Infine Antonio Bissolotti vice coordinatore regionale di Noi Moderati: “Ringrazio gli amici Campora e Cassibba che nonostante i numerosi impegni genovesi hanno deciso di venire a Sanremo l’ante vigilia di Natale. Questo incontro è la dimostrazione che la vera politica, vuole avere un contatto diretto col territorio, ascoltare la voce dei cittadini importantissima per rilanciare la nostra bellissima Liguria sotto la guida esperta e dinamica del presidente Marco Bucci”.