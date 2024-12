Sanremo: il Sindaco Mager e la sua Amministrazione fanno gli auguri a tutti i dipendenti (Foto)

Momento conviviale per le feste di Natale, questo pomeriggio in comune a Sanremo. Il Sindaco, Alessandro Mager, insieme alla sua Amministrazione, ha fatto gli auguri a tutti i dipendenti radunati nella Sala degli Specchi.

Con un bicchiere di prosecco e il classico 'tocu de sardenaira' il primo cittadino ha fatto gli auguri a tutti: "È questo il primo Natale con voi - ha detto - e mi auguro che si possa ripetere questo momento per i prossimi anni con la nostra amministrazione. Colgo l'occasione per ringraziarvi per lo straordinario operato che offrite ogni giorno all'ente e a tutta la città".

Quello che ci si accinge a vivere è il primo Natale da sindaco per Mager e la sua Giunta.