Regione Liguria: Armando Biasi (Lega) eletto presidente della III Commissione consiliare Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro

“Sono onorato di essere stato eletto presidente della III Commissione consiliare Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro, e nominato membro della IV Commissione consiliare Territorio e Ambiente, della V Commissione consiliare Controlli, Verifica delle Leggi, Pari Opportunità, e della VI Commissione consiliare Antimafia". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e nuovo presidente della III Commissione consiliare Attività produttive Armando Biasi.

"Si tratta di importante incarichi per cui darò il massimo impegno continuando ad essere vicino alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni del territorio con lo stesso entusiasmo e la stessa predisposizione all’ascolto che da sempre contraddistinguono la mia attività politica. Per quanto riguarda la III Commissione consiliare ricordo che si tratta di materie fondamentali per la crescita della nostra regione e un sempre migliore futuro per i liguri: obiettivi che con la giunta Bucci riusciremo senz’altro a raggiungere nei più efficaci e corretti dei modi. Ringrazio la Lega e i colleghi consiglieri che mi hanno sostenuto”.