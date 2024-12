Torna a Camporosso 'Il Giorno Più Corto': il festival del cinema breve internazionale

Il 21 dicembre, nel giorno del solstizio d’inverno, Camporosso diventa il fulcro del cinema breve con il ritorno de “Il GIORNO più CORTO”, ideato e organizzato da Diego Lupano. Nato sull’onda della tradizione francese, il festival si arricchisce quest’anno grazie a collaborazioni di rilievo con il Festival International du Film Fantastique de Menton, il Cyborg Film Festival, lo Scream Queer e The Horror Island, questi ultimi ideati dal visionario Domiziano Cristopharo.

Un mix irresistibile di generi e talenti internazionali

Horror, fantasy, eros, thanatos, dramma e commedia si intrecciano in una selezione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Le opere, proiettate in lingua originale con sottotitoli in inglese, offrono agli spettatori un’esperienza autentica e coinvolgente. L’ingresso all’evento è completamente gratuito, rendendolo accessibile a tutti gli amanti del cinema.

Il programma: un mosaico di culture e creatività

Il festival propone una straordinaria selezione di cortometraggi che esplorano generi e tematiche diversi, mostrando il meglio della produzione cinematografica breve contemporanea:

SARCUM (Ignacio Malagón, Spagna)

Pancake Man Trailer (Bron Theron, Stati Uniti)

The Lowland Hundred (Abdallah Dannaoui, Regno Unito)

Ace of Spades (Alessio Leombruni, Italia)

Aliens vs Chainsaw Killer (Øyvind Willumsen, Norvegia)

MOULD (Gilbert Robert, Regno Unito)

Erecting A Monster 3: The ResErection (Jon Devlin, Stati Uniti)

The Fungus – Voodoo (Adam Jordan, Australia)

Sarsaok (Samad Ghorbanzadeh, Iran)

Personatus (Cedric Chambin, Francia)

Sincopat (Pol Diggler, Spagna)

FISTER (Anthony Moran, Regno Unito)

Ragazze Sole (Gaetano Acunzo, Italia)

SNAKE DICK (David Mahmoudieh, Stati Uniti)

VAILLE QUE VAILLE (SomeHow) (Carole Cettolin, Francia)

Kordovero 22 (Gal Primack Najari, Israele)

MonsterDykë (Kaye Adelaide e Mariel Sharp, Canada)

The Lesbian Alien Fisting Operetta on Venus (Lasse Långström, Germania)

Golden Shopping Arcade (Francesco & Neri Ricci Lotteringi, Italia)

LE COFFRE (Tanneguy O’Meara, Francia)

PALE BLUE DOT: A TALE OF TWO STARGAZERS (Matteo Scarfò, Italia)

Evento speciale: “The Village of Six” di Gerard Bertomeu

A chiudere la serata, un imperdibile evento speciale: la proiezione del lungometraggio horror “The Village of Six”, diretto dal regista spagnolo Gerard Bertomeu e pluripremiato a livello internazionale. Un’opera intensa e avvincente che terrà il pubblico con il fiato sospeso per tutti i suoi 90 minuti.

Un festival imperdibile per cinefili e curiosi

“Il Giorno Più Corto” non è solo un’occasione per scoprire il meglio del cinema breve internazionale, ma anche un punto di incontro per appassionati, professionisti e curiosi del settore. Grazie alla varietà del programma e alla qualità delle opere presentate, Camporosso si conferma una tappa fondamentale per gli amanti del cinema di genere.