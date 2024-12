Taggia: il premio 'Ossi di Seppia' diventa sempre più internazionale e conferma l'apertura agli Under 18 e 25

Importanti novità per il Premio Internazionale di Poesia ‘Ossi di seppia’ di Taggia (edizione numero 31), considerato in Italia il più importante nello specifico settore dell’opera ‘Inedita’.

La conferma arriva dal presidente del premio, Chiara Cerri (consigliere con Delega alla Cultura del Comune di Taggia), a poco meno di due settimane dalla data fissata per la scadenza invio testi (2 gennaio 2025).

E’ aumentata notevolmente la partecipazione degli autori stranieri, coprendo l’intero globo terrestre: tutti i paesi europei (comunitari o meno), Kenya, Marocco, Kazakistan, Azerbaijan, Nepal, Singapore, Cina Continentale, Taiwan, Giappone, Sri Lanka, Vietnam, Thailandia, Corea del Sud, Brasile, Argentina, Venezuela, Colombia, Stati Uniti d’America, Canada ed altri.

Sorprende anche l’aumento dei giovani autori tanto è vero che, di comune accordo con il segretario Lamberto Garzia (appena rientrato dalla Thailandia dove ha ritirato un riconoscimento letterario speciale e ha preso parte al 7° Boao International Poetry Festival, alla presenza di autori di 41 nazionalità differenti), verrà creato in forma stabile il premio ‘Miglior autore Under 25 e Under 18’.

E’ invece confermata e ufficializzata la neonata sezione ‘Miglior autore regione per regione’: “E’ stata da pensata e voluta l’anno scorso in forma sperimentale – evidenzia Chiara Cerri - per onorare la trentennale edizione del Premio. Per quanto riguarda il numero dei partecipanti, non sappiamo ancora se riusciremo a raggiungere la quota record di l’anno scorso, che è stata di 2.425. Per il momento siamo a 1.814 e sono già una enormità”.

La premiazione si svolgerà sabato 1° marzo ad Arma di Taggia, dove si prevede un amichevole invasione di circa 300 amici del premio.