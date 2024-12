Bordighera: a fine dicembre l'evento 'Africa Eco Race', ordinanza del Comune in diverse zone della città

In occasione dell’evento ‘Africa Eco Race’ a Bordighera, il Comune ha emanato un’ordinanza per una serie di disposizioni dalle 15 di giovedì 26 alle 16 di sabato 28 dicembre.

Sul Lungomare Argentina dal Piazzale Mediterraneo (compreso) al Baretto:

- l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata;

- l’installazione di segnaletica verticale di divieto di accesso in Via Noaro e Piazzale Piani;

- di garantire il passaggio ai mezzi di soccorso, di polizia e della ditta Teknoservice;

- di provvedere all’installazione di segnaletica verticale di divieto di accesso in Via Noaro e Piazzale Pennoni;

- di autorizzare i mezzi tecnici provenienti da Sanremo al transito in via Arziglia e procedere in via Sant’Ampelio con accesso sul Lungomare e consentire la sosta degli stessi su tutto il Lungomare nello spazio compreso fra il Chiosco della Musica ed il confine con Vallecrosia.

Presso il Palazzetto dello Sport:

- l’istituzione del divieto di sosta e rimozione forzata nel parcheggio lato mare e parcheggio interrato della struttura.

In Via A. Diaz:

- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli stalli adiacenti all’entrata del parcheggio, spazio fronte struttura palazzetto.