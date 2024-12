Gli auguri a tutti i liguri e a tutti gli italiani del Senatore Gianni Berrino

"In questo periodo speciale dell’anno, desidero esprimere a tutti voi i miei più sentiti auguri di un sereno e felice Natale. È un’occasione per rinnovare il nostro impegno per il bene comune, la solidarietà e la crescita collettiva.

Il Natale è simbolo di rinnovamento e di pace. In questi giorni di festa, che possano la gioia, l’amore e la serenità trovare spazio nelle nostre case e nei nostri cuori, e che il nuovo anno porti con sé opportunità per un futuro più prospero e giusto per tutti. A voi e alle vostre famiglie, auguro di trascorrere momenti di gioia e di affetto, in armonia e speranza. Che il 2025 sia un anno pieno di soddisfazioni personali e faccio i miei migliori auguri non solo a tutti i liguri ma a tutti gli italiani.



Sen. Gianni Berrino".