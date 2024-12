L'evento natalizio a Sanremo: tutto pronto per la "Babbo Natale Run" e la "Family Run" a Poggio

Appuntamento domenica 22 dicembre a Poggio di Sanremo per la corsa podistica non competitiva “Babbo Natale Run” e la “Family Run”. Il tracciato lungo avrà uno sviluppo di 7 Km lungo le vie della frazione sanremese, mentre la Family Run (inserita nel progetto “Sportivi per Natura in Riviera”) sarà di circa 6 Km metri da percorrere a passo libero o come semplice passeggiata. Il via è previsto alle ore 10:30 presso il Parco Polivalente di Poggio. La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 12.

Fino a venerdì 20 dicembre sarà possibile iscriversi on line tramite il sito ufficiale www.babbonatalerun.it , successivamente ci si potrà rivolgere presso il desk che sarà allestito in zona partenza sabato 21 dicembre, dalle ore 15 alle 18, e domenica stessa a partire dalle ore 9. Previsti gadget per tutti i partecipanti under 14. Dato il carattere ludico della manifestazione non è richiesta la presentazione di un certificato medico.

L’organizzazione è a cura dell’Acli Santa Margherita di Poggio e del Comitato Sanremo Marathon, in collaborazione con il Nyala Wonder Travel e il supporto tecnico della Pro San Pietro Sanremo.