Detassazione mance, assessore Lombardi (FdI): “Fratelli d'Italia sempre a favore del turismo e dei suoi lavoratori”

“Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento di Gianluca Caramanna che prevede l’aumento della detassazione delle mance dal 25% al 30% per i dipendenti di bar e ristoranti e lo spostamento del tetto di reddito sotto il quale si applica che passa da 50 a 75 mila euro. Si tratta di una svolta importante per i lavoratori del settore della ristorazione che fanno molto affidamento a queste entrate. Ancora una volta Fratelli d'Italia si dimostra sensibile a tutte le problematiche del comparto turistico e si impegna sempre a risolverle con grande soddisfazione di tutti”.

Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi relativamente alla notizia dell'approvazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio della Camera che ha visto come primo firmatario l'onorevole Caramanna.