Bordighera: pronto il progetto per la pulizia e la manutenzione delle strade periferiche e collinari

Sarà presentato domani, nella seduta di Giunta Comunale di Bordighera, il progetto esecutivo per il servizio di sfalcio, pulizia e tenuta delle cunette lungo le strade periferiche e collinari della città delle palme. Tali tipologie di intervento potranno così essere estese e garantite anche in zone più decentrate, non comprese nella gestione comprensoriale del servizio di igiene urbana.

“Sono davvero soddisfatta che, dopo un lungo lavoro, siano stati reperiti i fondi necessari per i lavori di pulizia e svuotamento delle cunette che si trovano al ciglio delle strade meno centrali e che portano verso le nostre frazioni, realtà che vogliamo valorizzare in misura sempre crescente - dichiara l’Assessore Melina Rodà, che ha seguito il progetto -Si tratta di interventi fondamentali, per più di una ragione. Innanzitutto sono importantissimi per la sicurezza stradale e pedonale, perché viene ridotto il rischio che la carreggiata sia sporcata da terriccio o vegetazione che potrebbero renderla scivolosa. Poi vengono tutelati tutti i lavori di manutenzione del manto stradale compiuti in precedenza, e penso ad esempio al rifacimento degli asfalti. Infine, si creano condizioni migliori per il futuro: questi lavori infatti svuoteranno le cunette dai residui dello sfalcio annuale creando i presupposti migliori per gli sfalci successivi, che potranno avvenire con più rapidità e semplicità”.

In particolare, il servizio è relativo ai lavori di sfalcio erba e pulizia cunette sui cigli delle vie, compresa la rifinitura di bordi, muri e paracarri, alla potatura delle siepi, alla raccolta delle foglie e alla manutenzione delle aree stradali e relative pertinenze comunali.

Il quadro economico ammonta a € 40.000.