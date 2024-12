Ventimiglia, al via il concorso presepi poveri all'oratorio dei 'Neri'

Come ogni anno nell’Oratorio dei “Neri” a Ventimiglia si svolgerà il Concorso Presepi Poveri, un concorso che vede la presenza di molti presepi preparati da privati, associazioni, istituti scolastici, parrocchie. Chi desidera partecipare può portare il suo lavoro direttamente all’Oratorio dei Neri, sito in Via Garibaldi a Ventimiglia Alta,dalle 10 alle 18 corredandolo di un foglio con nome, cognome, numero di telefono ed email dell’autore, sono ammessi tutti i tipi di materiale e tutte le tecniche, iscrizione e partecipazione gratuiti.

I presepi resteranno in mostra sino al 6 gennaio.

Sono previsti premi e riconoscimenti per i presepi giudicati meritevoli da un’apposita qualificata giuria, previsto un premio per il presepe più votato dal pubblico, diplomi ricordo per tutti i partecipanti.

Cerimonia di premiazione fomenica 5 gennaio alle ore 15,30 con musiche e canti del Coro dell’Associazione Carabinieri in Congedo, letture natalizie con Graziella Tufo e Marco Corradi. Al termine “Dolci Saluti” per tutti.

Manifestazione organizzata dal Comitato Pro Centro Storico con la Parrocchia della Cattedrale e il Patrocinio della Città di Ventimiglia

La mostra è aperta a tutti.