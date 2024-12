Sanremo, in un anno la fondazione 'L'uomo e il pellicano' ha raccolto oltre 3mila euro in in 7 eventi musicali benefici

È attiva da 19 mesi, con sede a Sanremo e operativa a livello nazionale, la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, che si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965).

In questi mesi di attività la Fondazione ha organizzato diversi eventi, a partire dalla presentazione al pubblico della propria attività svoltasi il 23 luglio 2023 presso la prestigiosa location di Villa Nobel a Sanremo fino alla presentazione milanese dello scorso 16 novembre. Tra gli ospiti degli appuntamenti: Elisabetta Dami, Veronica Rudian, Alessandro Carassale, Aldo Mazzini, Luca Lo Basso, Claudio Littardi, il trio De Franceschi (Renzo, Simone e Vittorio), Vitaliano Gallo, Cristina Noris, Fiorella Di Luca, Tiziana Zunino, Loredana De Flaviis, Davide Frassoni, Umberto Barisciano, Cinzia Mondini, Giovanna Baldassarre, Luca Palmieri e, per quanto riguarda A.I.S.L.A, le psicologhe Guendalina Donà e Martina De Vito, insieme alla volontaria Tiziana Taggiasco.

Da dicembre 2023 a luglio 2024, attraverso 7 eventi musicali benefici a favore di A.I.S.L.A (Imperia-Savona), di A.L.Fa.P.P. (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) e di E.N.P.A. Sanremo, sono stati raccolti 2.635 euro.

Sono stati partner di alcuni eventi: Rotary Club Sanremo, Rotary Club Imperia, Confindustria Imperia, Club per l'UNESCO di Sanremo OdV, Lions Club Sanremo Host, Soroptimist Club Sanremo, FIDAPA Sanremo, Azienda Antonio Marchese (Ricerca e Selezione Rose), UNITRE Bordighera-Ventimiglia, UNITRE Sanremo, Inner Wheel Club Sanremo, Associazione Culturale musicale Nardini di Sanremo, Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo, Chiesa Evangelica Valdese di Sanremo-Bordighera-Vallecrosia e Associazione Culturale Musicale Nardini. Alberto Guglielmi Manzoni ha avuto poi il piacere e l'onore di parlare della sua fondazione presso il Rotary Club Imperia e il Rotary Club Sanremo-Hanbury.

Anche nel 2025 la Fondazione continua a diffondere il messaggio etico del Premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer operando a livello culturale e filantropico-solidaristico. Prossimi appuntamenti il 12 gennaio alle ore 16.30 presso la ex chiesa Anglicana di Bordighera (Imperia) con l’evento musicale benefico a sostegno di AISLA (Imperia-Savona) “Musica e solidarietà con la Family Band” con il concerto del trio De Franceschi (Renzo al fagotto, Simone al flauto e Vittorio al clarinetto) e il 15 gennaio alle ore 16.30 presso la Sala della Federazione Operaia Sanremese di Sanremo (Imperia) con una “Ildegarda di Bingen, farmacista di Dio e monaca rivoluzionaria”, conferenza del botanico e scrittore Claudio Littardi sulla straordinaria figura di questa monaca benedettina tedesca del XII secolo dai numerosi talenti.

Maggiori informazioni sul sito https://www.uomoepellicano.it/ e sui canali social Facebook https://www.facebook.com/uomoepellicano e Instagram https://www.instagram.com/uomo_pellicano/.

Nata nel maggio 2023, la Fondazione persegue due filoni: uno culturale e uno filantropico-solidaristico.

Più concretamente, la sua attività si declina secondo le seguenti linee di indirizzo:

-ricordare la figura e l’opera del medico-missionario in Africa e premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer (1875 1965), noto per la sua etica del “rispetto per la vita” da lui applicata nella cura dei lebbrosi ed estesa agli animali e alle piante;

-presentare libri od organizzare eventi che abbiano al centro l’approfondimento di aspetti scientifici, storici o di tutela del paesaggio così come tematiche relative alla crescita e al miglioramento personale, alla salute e al benessere psicofisico;

-promuovere il sentimento della gentilezza come filosofia di vita;

-aiutare famiglie con disabili gravi a casa (malati, ad esempio, neurologici) tramite operazioni di supporto economico (pagamento di utenze, affitto, acquisto o noleggio di strumenti necessari all’assistenza domiciliare, ecc.) o finanziando l’attività di assistenza domiciliare di psicologi che seguono i malati e i loro caregiver. A tal fine, ha deciso di essere vicina ad AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), e di devolvere il ricavato di eventi musicali benefici a suo favore, impegnandosi comunque ad aiutare anche altri gruppi di persone con problematiche simili o in condizioni di grande disagio.