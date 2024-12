Ventimiglia, adeguamento sismico della scuola elementare di Nervia: progetto approvato in Giunta

Approvato, in Giunta, il progetto per l'adeguamento sismico della scuola elementare di Nervia a Ventimiglia.

Dopo i lavori di messa in sicurezza incentrati sulla scala esterna di emergenza della struttura è previsto un nuovo intervento per la scuola. "Abbiamo approvato in Giunta il progetto, con il correlato aggiornamento dei prezzi, relativo all'adeguamento sismico della scuola elementare di Nervia" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.