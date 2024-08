Ventimiglia, scuola elementare di Nervia: al via intervento di messa in sicurezza

Intervento di messa in sicurezza alla scuola elementare di Nervia a Ventimiglia. E' iniziato, ieri, e riguarda principalmente la scala esterna di emergenza della struttura scolastica.

Successivamente sono previsti anche altri lavori per migliorare la scuola. "Si tratta della messa in sicurezza della scala esterna di emergenza della scuola elementare di via Nervia con l'intento di eliminare il possibile pericolo" - fa sapere l'assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni Domenico Calimera - "Più avanti, invece, la ristruttureremo. Con un altro intervento, che avrà un preventivo a parte, metteremo a posto le facciate. I lavori prevedono, infatti, la demolizione di tutte le parti pericolanti e il ripristino dell’intonaco della facciata".

Interventi necessari per garantire sicurezza ai bambini che frequentano la scuola. "E' un primo intervento di messa in sicurezza visto che è caduto l'intonaco" - sottolinea il vicesindaco e assessore alla Scuola e servizi scolastici, Marco Agosta - "E' una questione di sicurezza".