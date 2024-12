E’ fissato per lunedì sera alle 19 il Consiglio Comunale di Ospedaletti. In primo piano, all’ordine del giorno l’acquisto dell’immobile di via Roma (l’ex ristorante pizzeria) ed un altro nella stessa via (ex Bar Sport)

Inoltre sarà approvata la proposta di schema del regolamento per il controllo congiunto e sub-patto parasociale tra i soci pubblici.

In apertura di seduta verrà ricordato Gilberto Chiappa responsabile della locale Protezione Civile scomparso lo scorso 12 dicembre.