Convivio di Natale per l'associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche di Ventimiglia (Foto)

Momento conviviale per l'associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche della delegazione intercomunale di Ventimiglia. Si è svolto domenica scorsa presso il ristorante Rio del Mulino a Dolceacqua, in via provinciale per Rocchetta Nervina.

Un'occasione per stare insieme e scambiarsi gli auguri di Natale. Non sono mancati, però, pensieri e sentimenti di vicinanza nei confronti delle popolazioni che stanno attraversando situazioni negative a causa delle guerre.

Il tradizionale convivio di Natale di ANIOC è stato organizzato da tutto il direttivo e dal delegato cav. uff. e consigliere comunale a Ventimiglia Gaetano Scullino, che ha ringraziato tutti i soci insigniti per la numerosa e simpatica partecipazione: "Tutti ci auguriamo che nel nuovo anno possano finire i contrasti e ritornino il dialogo, la pace e la solidarietà".