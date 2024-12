Taggia: undicesimo Natale a Villa Boselli, festa per l'accensione dell'albero (Foto e video)

Ancha a Taggia arriva il momento per l'accensione dell'albero di Natale e la location non poteva che essere quella che ormai da undici anni ospita la festa, ovvero Villa Boselli.

A una prima fase dedicata alla musica ne è seguita una in cuoi sono arrivati i saluti istituzionali, a cominciare dal sindaco Mario Conio: "Questa iniziativa è ormai diventata una tradizione per noi. Il Natale è un momento prezioso, un’occasione per rallentare, ritrovare vicinanza e condivisione con la propria famiglia. Voglio ringraziare tutti per rendere speciale questo evento".

Al primo cittadino fa eco l'assessore al turismo Barbara Dumarte: "In 11 anni sono cambiate tante cose. Quanti bimbi sono nati e quanti hanno scoperto la magia del Natale proprio qui, a Villa Boselli. Un sentito ringraziamento al comitato Natale a Villa Boselli per il lavoro straordinario che continua a fare".

Anche la consigliera comunale e regionale Chiara Cerri è intervenuta, sottolineando come la speranza sia il proseguimento della collaborazione con la Regione per patrocinare l'evento.

Presenti all'accensione anche il vicesindaco Espedito Longobardi e l'assessore all'urbanistica ed edilizia privata Laura Cane.

In seguito ai ringraziamenti istituzionali è arrivato infine il momento dell'accensione dell'albero, scandito da un countdown molto partecipato che ha coinvolto tutti i presenti.

E anche domani Villa Boselli sarà fulcro del Natale taggiasco, con una giornata dedicata ad attrazioni, mercatini, musica e molto altro, come ricorda anche Riccardo Actis, del comitato Natale a Villa Boselli.