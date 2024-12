Sanremo: domani l’incontro “La spalla dolorosa, cosa possiamo fare?”

Confartigianato Imperia, in collaborazione a Fisiomed e Centro Diagnostico Ospedalettese, organizza domani l’evento “Confartigianato Salute presenta MEDtalks – La spalla dolorosa: cosa fare?”. L’iniziativa ha il duplice obiettivo di proporre incontri periodici a Sanremo e provincia, aperti sia a medici e professionisti sanitari che alla cittadinanza, che, in tal senso, promuovere la conoscenza su temi rilevanti nel campo della sanità e nella promozione della salute.

L’incontro ad ingresso libero e aperto a tutti è organizzato in collaborazione con l’Ambulatorio Fisiomed e Centro Diagnostico Ospedalettese con il patrocinio di OFI (Ordine Fisioterapisti Italiani) Liguria e si svolgerà sabato 14 dicembre dalle 10 alle 13 presso Palazzo Roverizio a Sanremo, in Via Escoffier 29.

“La nostra associazione si impegna a sensibilizzare e a promuovere il dialogo su tematiche di fondamentale importanza legate alla salute - dichiara Donatella Vivaldi, confermata Presidente provinciale di Confartigianato Imperia - Siamo convinti che, attraverso la condivisione delle esperienze e delle conoscenze, possiamo affrontare insieme le sfide che ci attendono. Avremo l’opportunità di ascoltare esperti del settore, partecipare al dibattito costruttivo al fine di lavorare insieme per un futuro più sano”.

“Come Confartigianato Salute siamo impegnati a rappresentare le esigenze delle imprese artigiane del settore promuovendo il valore del nostro lavoro e della prevenzione – aggiunge il Presidente provinciale Matteo Buffa - Con iniziative come MEDtalks e le politiche di welfare aziendale vogliamo diffondere una cultura del benessere, sia tra gli imprenditori che tra i lavoratori. Crediamo che investire nella salute significhi investire nel futuro del Paese e nel benessere collettivo”.

Tra i temi affrontati le cause più frequenti del dolore alla spalla, l’importanza dell’esame diagnostico giusto e del trattamento conservativo e quando occorre intervenire chirurgicamente.

All’incontro interverranno:

Donata Vivaldi – Presidente provinciale Confartigianato Imperia

Matteo Buffa – Presidente provinciale Confartigianato Imperia Salute

Dr Edoardo Giovannetti De Sanctis: Medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia di spalla presso CHU (Nice).

Dr. Giancarlo Alessi: Dirigente Medico specializzato in Radiologia Diagnostica presso Clinica Villa Maria Pia (TO) e Centro Diagnostico Ospedalettese (Ospedaletti)

Dr.Alessio Marroni – Fisioterapista esperto in riabilitazione della spalla presso Ambulatorio Fisiomed e membro SICS&G (Sanremo)

Dr. Tony Mangano – Dirigente Medico specializzato in ortopedia e traumatologia di spalla e gomito presso Habilita-Villa Igea (Acqui Terme)

L’evento del 14 dicembre è gratuito, aperto alla cittadinanza e permetterà l’accreditamento di 5.2 ECM per medici e professionisti sanitari. L’accreditamento è riservato ad un massimo di 25 persone. Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al 389/9588821 o alla mail giovannini@confartigianatoimperia.it